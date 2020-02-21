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Путин о понятии «семья»: Надо уточнить некоторые вещи

21 февраля в 10:34 132 просмотра

На встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению Конституции свое предложение высказала депутат Ольга Баталина.

Она отметила, что значение семьи с годами возрастает, люди все более ответственно относятся к рождению детей. По ее мнению, в Конституции необходимо четко прописать это понятие.

Владимир Путин согласился с этим, однако высказал свое мнение насчет некоторых терминов.

«Семья, вы сказали, — это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать.

Что касается «родителя номер один», «родителя номер два», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет «родителя номер один», будут папа и мама», — подчеркнул глава государства.

Напомним, решение о внесении предлагаемых поправок будут принимать жители страны на общероссийском голосовании. Владимир Путин поручил сделать этот день выходным.

Фотография: скриншот - http://kremlin.ru/events/president/news/62776

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