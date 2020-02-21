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Пензенцы голосуют за участников реалити-шоу «Культ тела-4»

21 февраля в 10:46 144 просмотра

Близится к финалу четвертый сезон реалити о похудении «Культ тела-4». Сейчас идет зрительское голосование. Баллы пензенцы объединят с баллами жюри на предстоящем финале.

Финальные серии на телеканале «Экспресс» можно будет увидеть чуть позже, так как серии об Армии похудения выходят в эфир с месячной дистанцией от съемок, сообщают авторы проекта.

В этом сезоне шоу средний результат курсантов составил минус 19−20 кг за 4,5 месяца (результаты и голосование — здесь).

Недавно испытание группа «Спецназ» прошла в Абхазии. Сейчас она готовится к последним испытаниям в проекте.

«Противостоят героям видеосерий «темные лошадки» — офицеры похудения группы «Взвод». Напомним, звания присваиваются в зависимости от сброшенного веса. На кону — путевка в Тайланд и кожно-пластическая операция», — отмечают организаторы.

Проект «Культ тела» приглашен на крупнейшую российскую выставку спорта, который пройдет в мае в Москве.

Фотография: фото предоставлено организаторами реалити-шоу "Культ тела-4"

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