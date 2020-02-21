Путин отметил важность волонтерской деятельности в современном обществе

Член рабочей группы по изменению Конституции Ольга Амельченкова на встрече с президентом Владимиром Путиным выступила с инициативой о внесении в статью 114 пункта о дополнительных полномочиях правительства РФ по мерам поддержки волонтерской деятельности.

Владимир Путин отметил, что в 90-е годы волонтерское движение не было востребованным, в настоящее время ситуация изменилась.

«Это понятие было какое-то для нас совершенно размытое. Сегодня это востребовано», — сказал президент.

По мнению Ольги Амельченковой, внесение поправок о дополнительных полномочиях правительства страны о мерах поддержки по волонтерской деятельности закрепит ее важность и ценность для общества.

Напомним, решение о внесении предлагаемых поправок будут принимать жители страны на общероссийском голосовании. Владимир Путин поручил сделать этот день выходным.