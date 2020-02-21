«Ростелеком» протянул оптику для Пензенского радиотелепередающего центра

Сотрудники компании «Ростелеком» завершили первый этап создания оптической инфраструктуры для филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Пензенский ОРТПЦ».

Всего компания протянула 28 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 21 объекта в 17 районах Пензенской области и установила на мачтах оборудование интернет-доступа.

«Задача пензенского филиала РТРС — обеспечить жителей региона бесперебойным, многоканальным и доступным телерадиовещанием. Разветвленная сеть передающих станций, современное технологическое оборудование и новые каналы связи от «Ростелекома» позволяют оперативно управлять сетью на всей территории области», — рассказал директор филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» Андрей Степанов.

«Сеть связи, построенная для РТРС, создает основу для дальнейшего развития сервисов в сфере цифрового телевизионного вещания, а также обеспечивает возможность использования оптики для подключения к интернету социально значимых объектов региона», — сказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

На этом создание оптики не закончится. До конца 2021 года компания построит в Пензенской области ВОЛС еще до трех вышек РТРС.

Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» — основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в регионе. В феврале прошлого года область одной из первых в России отключила аналоговое телевизионное вещание и завершила переход на цифровой сигнал.