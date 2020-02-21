Пензенцев ждет краш-тест от Академии продвинутых читателей

29 февраля в пензенской библиотеке имени В. Г. Белинского пройдут мероприятия (0+) в рамках Академии продвинутых читателей.

«Утро начнется с книжного краш-теста. Ребята проверят свои знания не только в литературе, но и получат возможность проявить творческие таланты. Их ждет книжная дискотека, конкурс «Открой рот», ребусы, «Лисьи шарады», задания со словарями и многое другое», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Начало теста — в 10:00.

В 11:00 в читальном зале для детей начнется сеанс смыслового чтения по книгам Ирины Зартайской. Возраст участников — 5−6 лет.

В 12:00 в читальном зале для взрослых пройдет «Студенческий прайм-тайм: позитивное чтение», интеллектуальная игра для подростков. Возраст участников — 15−17 лет.

С 13:00 во всех читальных залах будут работать виртуальные экскурсии по выставкам. Возраст участников — любой.

Чтобы записаться на детские мероприятия, нужно позвонить по телефону 59−50−18. Вход свободный.