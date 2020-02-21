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В Пензе отец задушил сына, обещавшего поджечь матрас

21 февраля в 11:42 110 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, бригада «скорой» приехала на вызов в квартиру на улице Фурманова. Однако помочь уже никому не удалось — там находился труп мужчины. Также в комнате были родители погибшего, его отец признался в убийстве. На место вызвали полицейских.

Установлено, что пензенец вел антиобщественный образ жизни. Он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством в адрес близких родственников. В прошлом августе он освободился из мест лишения свободы. С того времени нигде не работал и пил.

По данным следствия, вечером 17 января он снова напился и начал требовать деньги на выпивку у родителей. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно и высказывать в их адрес угрозы. Полицейские уточнили, что дебошир пытался поджечь матрас в своей комнате и ломал мебель.

«В ответ отец повалил сына на пол и начал сдавливать его шею руками до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

68-летнего пенсионера задержали. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пензенской области

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