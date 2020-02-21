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Пензенским водителям посоветовали ехать со скоростью не более 10 км/ч при тумане

21 февраля в 12:10 168 просмотров

МЧС объявило в Пензенской области желтый уровень опасности на 22 февраля.

По сведениям Гидрометцентра, по области ночью и утром местами — туман с видимостью менее 500 метров, на дорогах — гололедица.

«Включите фары ближнего света, противотуманные фонари. Соблюдайте скоростной режим — не более 10 км/ч. Периодически подавайте звуковые сигналы. Будьте предельно внимательны на дороге», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС рекомендации для автовладельцев.

Пешеходам посоветовали также сохранять бдительность и быть осторожными.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», — отметили специалисты.


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