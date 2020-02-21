В Пензе готовятся к достройке оставшихся домов дольщиков на федеральные деньги

Начальник регионального управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала, как в Пензенской области решается проблема обманутых дольщиков. Речь шла о достройке оставшихся объектов — дома на ул. Рахманинова, вторых очередей «Райков» и «Лукоморья», а также о компенсациях дольщикам ЖК «Солнечный город».

По словам Инны Левченко, главной задачей для управления в 2020 году является закрытие проблемы в полном объеме. Она напомнила о том, что в 2019-м в эксплуатацию уже ввели три объекта обманутых дольщиков — первую очередь «Райков», ЖК «8 Марта» и ЖК «Маяковский».

«Это позволило порядка 900 дольщикам обрести свои долгожданные квадратные метры. Работали на местном законодательстве, на своих возможностях, будь то финансы или земельные участки. Разрабатывали нормативную базу. Я считаю, что этот результат в целом для нашей области — это хороший задел. Немногие субъекты смогли так сориентироваться, самостоятельно проделать такой путь и получить такой результат», — отметила глава Госжилстройтехинспекции.

В октябре прошлого года в регионе был создан фонд по решению таких вопросов. Пензенская область стала первым регионом, подписавшим соглашение с федеральным фондом о завершении строительства ряда проблемных объектов.

«В прошлом году было три наблюдательных совета в Москве, мы попали на два — на первый и третий. На первый зашли с ЖК «Солнечный город» в Богословке, решение было принято о выплате компенсации дольщикам, они уже идут, практически завершены. Их осуществлял банк «Дом.РФ». Граждане получили компенсацию по рыночной стоимости, многие получили даже больше, чем вложили. На третий совет, он был 24 декабря, мы входили с предложением о завершении строительства трех объектов — это дом на ул. Рахманинова, вторая очередь «Райков» и вторая очередь «Лукоморья». На сегодняшний день занимаемся проработкой вопроса по завершению строительства этих объектов уже посредством привлечения федеральных средств. Нам одобрено 663 миллиона», — рассказала Инна Левченко.

По ее словам, сейчас составляется соответствующая смета, уже заказано оборудование, изменено разрешение на строительство, ведется подготовка документации для проведения конкурса на достройку объектов.

«В любом случае, мы не отступаем от своих планов и в 2020 году закроем этот вопрос в полном объеме», — подчеркнула начальник управления.

Полный выпуск программы «Тема дня» с Инной Левченко можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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