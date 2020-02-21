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Спутник приглашает гостей на фестиваль рыбной ловли и Масленицу

21 февраля в 12:45 116 просмотров

Зима подходит к концу, но праздники в Спутнике не заканчиваются. 23 февраля пензенцы могут устроить себе настоящий мужской отдых — принять участие в фестивале по ловле рыбы. На озере Спутника ждут как любителей, так и профессионалов. Победители получат призы, все участники — вкуснейшую уху и хорошее настроение.

1 марта в Спутнике состоятся традиционные проводы зимы — празднование широкой Масленицы.

Для гостей подготовили обширную программу: Ярмарка мастеров и концерт, традиционные спортивные забавы (перетягивание каната, лазание по столбу, бои на подушках), блины и шашлыки. С детьми будут работать аниматоры.

Также на фонтанной площади будут организованы хороводы, веселые игры и конкурсы с розыгрышем призов. А в 17:00 состоится сожжение чучела.

Более подробную информацию можно узнать на penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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