Спутник приглашает гостей на фестиваль рыбной ловли и Масленицу

1 марта в Спутнике состоятся традиционные проводы зимы — празднование широкой Масленицы.
Для гостей подготовили обширную программу: Ярмарка мастеров и концерт, традиционные спортивные забавы (перетягивание каната, лазание по столбу, бои на подушках), блины и шашлыки. С детьми будут работать аниматоры.
Также на фонтанной площади будут организованы хороводы, веселые игры и конкурсы с розыгрышем призов. А в 17:00 состоится сожжение чучела.
Более подробную информацию можно узнать на penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».