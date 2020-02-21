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Пензячку не пустили в Тунис из-за долгов, которых уже не было

21 февраля в 12:59 138 просмотров

В Пензе рассмотрели дело о компенсации морального вреда и материального ущерба, который понесла женщина при попытке улететь за рубеж.

Горожанка рассказала, что приставы временно ограничили ее в выезде за границу из-за долгов. В августе она их погасила, вышло постановление о снятии запрета. 11 сентября она вместе с дочерью прибыла в аэропорт «Шереметьево», чтобы улететь в Тунис. Но пензячек не пропустили, потому что оказалось, что ограничение на выезд сохранено.

Поскольку пристав вовремя не отменил постановление об ограничении, женщина посчитала, что ей должны компенсировать причиненный моральный вред и расходы на путевку, проезд.

«Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, указав, что возникла техническая ошибка в базе, которая не позволила произвести обмен в электронном виде информацией о снятии ограничения выезда», — сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Установлено, что исполнительное производство в отношении должницы было прекращено 23 августа. В этот же день пристав отменил одно из вынесенных постановлений об ограничении на выезд. Оказалось, что их было несколько, а он не проверил это.

В результате в пользу пензячки с ответчика решено взыскать 90 876 рублей в качестве материального ущерба, 10000 рублей — компенсация морального вреда, 12000 рублей — судебные расходы.

Управление ФССП России по Пензенской области подало апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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