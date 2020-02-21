Губернатор участвует в заседании Совета при полпреде президента в ПФО

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 февраля отправился в Тольятти, чтобы принять участие в заседании Совета при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове.

Участники совещания обсудят вопрос развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе.

В рамках работы Совета также запланировано посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», сообщает пресс-центр регионального правительства. Участники заседания, возможно, посмотрят и турнир по баскетболу, который проходит в Тольятти 20 и 21 февраля. В нем участвует пензенская команда юношей 2006 года рождения. Ребята борются за призы полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.