Левченко: В работе с управляйками будем заменять проверки на профилактику

Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщила о грядущих изменениях в жилищном законодательстве в 2020 году. По ее словам, кардинально пересмотрят систему взаимодействия контролирующих органов с управляйками.

Отвечая на вопрос ведущей программы Эльвиры Петровой о планах ведомства на 2020 год, Инна Левченко отметила, что к вопросам, которые потребуют наиболее пристального внимания, относятся лицензионный контроль и жилищный надзор.

«То, насколько качественные коммунальные услуги получает человек, определяет его настроение с самого начала дня. Наша цель — работать на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Мы взаимодействуем с управляющими компаниями по этому вопросу ежедневно. Проводим проверки, штрафуем, где-то, наоборот, выйдем и скажем: «Вы молодцы, зря на вас пожаловались». Цель наша — и профилактика.

Мы сейчас переживаем реформу контрольно-надзорной деятельности. Появился недавно хороший инструмент — предостережение: мы за два-три месяца до наступления определенного срока высылаем предостережения юрлицам, что будет такой день и час, когда вам что-то надо будет сделать, и не стоит доводить до обращений, конфликтных ситуаций. У меня все отделы рассылают такие обращения в массовом порядке, и это очень действенно. Сами юрлица нам благодарны за напоминание, не довели до штрафных санкций. А они после введения лицензирования для управляющих компаний кратно повысились, суммы начинаются от 250 тысяч, и буквально два-три штрафа могут обанкротить юрлицо», — рассказала главный государственный жилищный инспектор региона.

По ее словам, готовящиеся изменения в жилищном законодательстве глобально скорректируют всю проверочную деятельность управления: станет меньше самих проверок и больше — профилактики.

«Идет замещение проверок на профилактику, такой законопроект существует. Мы уже вышли на рискоориентированный подход: у нас идет градация юрлиц по степени риска, объектов капитального строительства. Мы ожидаем принятия этого закона, и у нас глобально поменяется вся нормативная база, наши госфункции, мы будем буквально начинать новую жизнь. Смысл закладывается такой: малый бизнес надо сохранять, и контрольные органы будут перепрофилированы на соответствующие меры», — пояснила Инна Левченко.

Также в «Теме дня» она рассказала о том, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков. Напомним, пока по-прежнему не сданы в эксплуатацию дома на ул. Рахманинова, вторые очереди «Райков» и «Лукоморья». Инна Левченко отметила, что полностью снять этот вопрос планируется в 2020 году.

Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.