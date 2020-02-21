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МТС модернизирует сети «домашнего» интернета в Пензе

21 февраля в 13:20 66 просмотров

До конца 2020 года оператор обновит телеком-оборудование на фиксированной сети в Пензе, что увеличит скорости домашнего интернета для абонентов до 1Гб/с.

Помимо увеличения скоростей доступа, работа сети станет надежнее. Дополнительная система мониторинга, внедренная МТС, помогает моментально обнаруживать погрешности в работе сети и устранять их еще до того, как абоненты почувствуют неудобства.

Отдельным пунктом работ станет обновление оборудования в подъездах жилых домов, это позволит сохранить стабильно высокую скорость работы сети даже в вечерние «часы пик», когда нагрузка на сеть максимальна.

В настоящее время модернизация уже завершена в Арбеково, на Окружной и в микрорайоне ГПЗ-24. До конца 2020 года работы будут проведены также в микрорайонах Север, Шуист, Заводской, Западная поляна, Южная поляна, Терновка, в центре города. В общей сложности в результате модернизации в Пензе будет заменено свыше 40% оборудования фиксированной сети МТС.

«Мы всегда стремимся дать абонентам лучшее качество услуг и активно инвестируем как в строительство и развитие мобильной сети, так и в нашу фиксированную сеть. Уверенность в стабильной и качественной работе сети позволяет нам предлагать абонентам выгодные конвергентные предложения. Сейчас для абонентов, подключивших несколько услуг компании, — домашний интернет, ТВ и мобильную связь МТС — действует акция (16+), по которой в течение месяца можно бесплатно пользоваться всем пакетом услуг», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.


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