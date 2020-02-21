В России снизилось число преступлений террористической направленности

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), на котором подвел итоги года и обозначил приоритетные задачи на ближайшее время.

Владимир Путин отметил, что борьба с терроризмом — приоритетная задача для ФСБ.

«Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году — до четырех в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году было [предотвращено] 36), в том числе — 34 теракта», — сообщил он.

По словам президента, положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе — по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансировании террористических групп и поставок им оружия, написано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что развивается сотрудничество с зарубежными коллегами. Так, благодаря информации от ФБР в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге задержали двух сторонников ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в России], которые готовили теракты в новогодние праздники.

«Более гибкой и современной должна стать система противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на поддержку и доверие общества. Жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию, любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены», — обратился к собравшимся президент.

За последние несколько лет в России произошло несколько крупных терактов. Напомним о некоторых из них. Как пишет РИА Новости, 17 октября прошлого года в колледже в Керчи прогремел взрыв, при котором погибли 10 человек и 50 пострадали. В апреле 2017-го в петербургском метро при теракте погибли 16 людей, пострадали более 60. В конце декабря 2013 года в Волгограде два дня подряд гремели взрывы: на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. Жертвами стали 34 человека, ранены — 78. В конце января 2011-го в московском аэропорту «Домодедово» привел в действие взрывное устройство террорист-смертник. Ушли из жизни 37 человек, с травмами госпитализировали более 120.