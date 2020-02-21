Пензенский «Дизель» свою задачу решил. Что дальше?

Неоднозначной получилась концовка «регулярки» у «желто-синих». С одной стороны, сумели де-юре оформить решение поставленной перед ними сезонной задачи. С другой — Пенза оказалась излишне гостеприимной для китайских команд. Во всех трех матчах с ними, являясь хозяевами лишь номинально, пензенцы потерпели поражения, в двух случаях сумев избежать их в рамках основного времени. Не айс, как говорится. Особенно на фоне поражения от «Ценг Тоу» — главного аутсайдера всей «вышки». В этом матче, впрочем, был окончательно оформлен пропуск пензенской команде в плей-офф. Но особого желания хотя бы попытаться подняться ступенькой выше в своей конференции со стороны «желто-синих» не просматривалось, что вызывало негативную реакцию со стороны многих болельщиков.

Как бы то ни было, цель в итоге достигнута. «Дизель» занял в конференции номер 1 восьмое место, последнее из дающих право продолжить в плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ. В последний раз это право пензенские хоккеисты завоевывали в сезоне 2014−2015 годов.

На первом этапе «Дизель» предстал весьма веселым и непредсказуемым. Он запросто мог обыграть любую топовую команду. Но при этом «дизелисты» могли и запросто «слить» любому аутсайдеру. Взять, к примеру, игры с командами своей конференции, условно западной. В 16 матчах, которые были проведены против коллективов, занявших в итоге с первого по восьмое места, «Дизель» набрал 16 баллов с рядом ярких игр против безоговорочных лидеров. А в 22 играх с командами, расположившимися в итоге с девятого места по 18-е, «дизелисты» заработали 31 балл. Здесь за исключением самарского ЦСК ВВС, обыгранного в основное время во всех четырех поединках, хоккеисты пензенской команды теряли очки с кем ни попадя, порою как-то бездарно и безвольно.

Нечто подобное наблюдалось и в противостоянии с командами другой конференции, условно восточной. В восьми поединках с коллективами, в итоге завоевавшими право на участие в плей-офф, «дизелисты» сумели разжиться семью баллами. В аналогичном же количестве игр с командами, расположившимися за пределами заветной восьмерки, — одним заработанным баллом меньше. И опять-таки — ряд шикарных игр с лидерами при малообъяснимых потерях с аутсайдерами.

Что касается селекционной работы, то ряд вопросов относительно каких-то приобретений или отчислений возникает, но без них, пожалуй, не обходится ни в одном клубе. Как бы то ни было, «Дизель» в «регулярке» предстал достаточно боеспособной командой с наличием крепких по меркам «вышки» игроков, в том числе и имеющих опыт выступления в КХЛ. При этом свою лепту в достижение команды внесли не только ее опытные старожилы и новички, но и доморощенные дебютанты — Данила Попов и Александр Агапов.

Однако при всей внешней боеспособности некоторые моменты в преддверии плей-офф не могут не настораживать. Скажем, реализация численного преимущества. Из 34-х команд ВХЛ «Дизель» по этому показателю оказался лишь 33-м. Любопытно, что при этом по «убиванию» меньшинства у пензенской команды восьмой показатель, а по количеству заброшенных при таких условиях шайб равных «дизелистам» не оказалось во всей лиге. А две шайбы, заброшенные «Дизелем» за одно меньшинство в домашней встрече с «Хумо», до сих пор многие поминают.

Еще одним малоприятным моментом, обращающим на себя внимание, является игра за пределами основного времени. В 13-ти матчах с участием «Дизеля» игра перемещалась в овертайм. И лишь однажды хоккеисты пензенской команды сумели одержать победу в дополнительное время, уступив соперникам шесть раз. В шести случаях дело доходило до послематчевых буллитов. И здесь — аналогичная печальная картина: одна победа при пяти поражениях. Любопытно, что в качестве классного «буллитера» болельщиками новокузнецкого «Металлурга» при переходе в «Дизель» накануне сезона преподносился один из его именитых новичков — Павел Медведев. Но в деле его болельщики пензенской команды толком так и не увидели.

Несмотря на ряд ярких гостевых игр, «Дизелю» образца прошедшей «регулярки» в полной мере подходит статус домашней команды. Согласно статическим данным ВХЛ, пензенская команда в 27-ми домашних играх набрала 40 очков, а в аналогичном количестве выездных встреч - 21. Да, можно учесть, что в трех последних поединках с китайскими командами «Дизель» значился гостем лишь номинально, по факту проведя игры на своей арене, но сути это особо не меняет. А ведь в плей-офф в любом раунде, затянись он по-максимуму, преимущество домашней площадки будет у соперников пензенской команды.

В общей таблице ВХЛ «Дизель» значится на семнадцатой позиции. Учитывая то, что в плей-офф попадают шестнадцать команд, можно сказать, что по старой схеме «желто-синие» туда вновь не попадали бы. Это отчасти дает повод недоброжелателям говорить о том, что пензенская команда выполнила свою задачу благодаря особенностям обновленного регламента. Мол, команды одной конференции проводят больше матчей между собой, чем с представителями другой, а восточные коллективы опосредованно сильнее западных. Да только поди, разберись. В той же общей таблице первые три строчки за «западниками». И в конце концов не «дизелисты» же под себя регламент подгоняли. А с «восточниками» пензенская команда выступила в своем стиле. Проиграв многим из осевших на дне, «дизелисты» сумели лихо разобраться на выезде с тюменским «Рубином», который в итоге задолго до окончания «регулярки» обеспечил себе победу во второй конференции.

Именно «Рубин» стал соперником «Дизеля» на стадии 1/8 финала. В плей-офф этим командам сталкиваться доводится не впервой. В формате ВХЛ они уже пересекались в сезонах 2011 — 2012 (½ финала) и 2013 — 2014 (¼ финала) гг. В обоих случаях в сериях до четырех побед успех сопутствовал «Рубину». Пензенской команде в «вышке» доводилось побеждать тюменскую в плей-офф. Но было это уже четырнадцать лет назад, когда и ВХЛ, и «Рубин» именовались по-другому.

В активе «Рубина» и «Дизеля» практически одинаковое количество заброшенных шайб. При этом ни один из игроков тюменской команды по итогам регулярного чемпионата не вошел в ТОР-30 бомбардиров и снайперов ВХЛ, в то время как в обоих списках значатся два «дизелиста» — Владислав Барулин и Давид Думбадзе. А вот в оборонительных рядах больше порядка наблюдается у тюменцев. И вратарская бригада у «Рубина» выглядит предпочтительнее. По крайней мере, у обоих голкиперов тюменской команды коэффициент надежности и процент отраженных бросков гораздо выше, чем у их пензенских коллег по амплуа.

Если хоккеисты пензенской команды сезонной цели фактически уже достигли, то задачи «Рубина» простираются далеко за пределы первого раунда плей-офф. И многие специалисты сходятся в том, что из этой пары в дальнейшем борьбу за Кубок Петрова продолжат именно тюменцы. Причем среди них немало тех, кто полагает, что серия надолго не затянется, и «Рубин» сполна расквитается за те домашние 0:4 в октябре.

А есть ли что-то в арсенале «дизелистов», что они могли бы противопоставить записным фаворитам? Пожалуй, да. Свою раскрепощенность в свете уже выполненной задачи. Свою боеспособность, порою проявлявшуюся на первом этапе в матчах против топовых команд. Ну и свою непредсказуемость тоже.

Сергей Зимин