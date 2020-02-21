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Россиянам придется больше платить за старые авто

21 февраля в 14:04 134 просмотра

Министерство промышленности и торговли России планирует повысить с 2021 года транспортный налог на машины экологического класса «Евро-3» и ниже, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Как правило, автомобили этих классов выделяют больше вредных выхлопов. При этом в ведомстве уточнили, что повышение будет касаться только коммерческого транспорта.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов уточнил, что законопроект скоро направят в Минтранс.

Отмечается, что из зарегистрированных в России более 60 миллионов транспортных средств, класса «Евро-0» — 2,1 миллиона штук, первого — 651,5 тысяч машин, второго — 2,6 миллиона, а «Евро-3» — 4,8 миллионов. Более, чем 14,3 миллионам вообще не присвоен никакой класс.


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