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В районе Арбековской заставы построят дорожную развязку на трассу М-5

21 февраля в 14:15 142 просмотра

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов провел заседание проектного комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Николай Симонов поручил администрации Пензы до июля 2020 года разработать проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы по строительству автомобильной развязки в районе Арбековской заставы с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал».

Министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев предложил параллельно с этим продолжить строительство дороги по улице 65 лет Победы мимо новой школы с выходом на развязку.

«Уже сейчас нужно начинать работу по подготовке списка объектов, его корректировке, разработке проектно-сметной документации на следующий, 2021 год», — отметил председатель правительства.

Администрации Пензы дано поручение представить предварительный список объектов ремонта на 2021 год, сообщили в пресс-центре облправительства.

Ранее начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин сообщил, что по шести объектам по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год уже заключены контракты. По 52 начали конкурсные процедуры. Планируется, что контракты по ним заключат до 15 марта.


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