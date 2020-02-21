Пензенцы могут на льготных условиях арендовать помещения в бизнес-инкубаторах

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня есть свободные площади в бизнес-инкубаторах в Пензе на ул. Окружной и Попова, а также в Каменке, Кузнецке, Сердобске, Наровчате и Нижнем Ломове.

Стать резидентом ГКУ «ПРОБИ» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые действуют не более трех лет. Чтобы арендовать оборудованный офис или производственное помещение по льготной цене от 170 руб. за кв метр, необходимо предоставить пакет учредительных документов, описать бизнес-проект, выбрать помещение и подать заявку.

Подробнее о конкурсе можно узнать по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 16, оф. 206 или по тел.: (8412) 636−785, 636−754, ГКУ «ПРОБИ». Подавать заявки можно до 9 часов утра 12 марта.