По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
В передвижных медкомплексах прошли обследование 22,7 тыс. пензенцев
В районе Арбековской заставы построят дорожную развязку на трассу М-5
Белозерцев рассказал о машине своей мечты
МТС модернизирует сети «домашнего» интернета в Пензе
Губернатор участвует в заседании Совета при полпреде президента в ПФО
Пензячку не пустили в Тунис из-за долгов, которых уже не было
Спутник приглашает гостей на фестиваль рыбной ловли и Масленицу
Tele2 запускает инновационный центр управления гигабайтами
Пензенским водителям посоветовали ехать со скоростью не более 10 км/ч при тумане
«Ростелеком» протянул оптику для Пензенского радиотелепередающего центра

Пензенцы могут на льготных условиях арендовать помещения в бизнес-инкубаторах

21 февраля в 14:32 100 просмотров

Пензенских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе на льготную аренду помещений в бизнес-инкубаторах региона.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня есть свободные площади в бизнес-инкубаторах в Пензе на ул. Окружной и Попова, а также в Каменке, Кузнецке, Сердобске, Наровчате и Нижнем Ломове.

Стать резидентом ГКУ «ПРОБИ» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые действуют не более трех лет. Чтобы арендовать оборудованный офис или производственное помещение по льготной цене от 170 руб. за кв метр, необходимо предоставить пакет учредительных документов, описать бизнес-проект, выбрать помещение и подать заявку.

Подробнее о конкурсе можно узнать по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 16, оф. 206 или по тел.: (8412) 636−785, 636−754, ГКУ «ПРОБИ». Подавать заявки можно до 9 часов утра 12 марта.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...