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Зареченца сильно избили у торгового центра в Пензе

21 февраля в 14:47 84 просмотра

Пензенские сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление.

В больницу поступил мужчина с тяжелыми травмами. Медики сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что ранним утром житель Заречного находился возле торгово-развлекательного центра на проспекте Победы. Там он поругался с 22-летним пензенцем, конфликт перерос в драку.

«Из хулиганских побуждений житель областного центра избил руками и ногами зареченца. Молодой человек признался в содеянном», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Парню может грозить до восьми лет лишения свободы.


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