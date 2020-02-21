Россиян хотят штрафовать за выращивание борщевика

Российских дачников планируют начать наказывать за то, что на их дачных участках растет борщевик, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что штраф для физических лиц составит до 3000 рублей. За отказ бороться с борщевиком должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 5000 до 10 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — от 7000 до 12 000 рублей. Юридическим лицам за нарушение придется выложить от 20 000 до 30 000 рублей. Сенаторы предлагают дать право составлять протоколы не только представителям Роспотребнадзора, а еще городским и региональным властям.

В Совфеде хотят наказывать и за амброзию полыннолистную на участках. Это растение — мощнейший аллерген. Растет амброзия преимущественно на юге России.

«Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она амброзия произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей юга России», — отметила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Борщевик — это сорняк, который содержит вызывающие фотохимические ожоги. В СССР борщевик Сосновского выращивали как силосное растение в Центральной России. Он начал захватывать сельскохозяйственные земли, и возделывать его прекратили. Сейчас борщевик сельскохозяйственным растением не считается.