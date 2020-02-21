Россиян хотят штрафовать за выращивание борщевика

Планируется, что штраф для физических лиц составит до 3000 рублей. За отказ бороться с борщевиком должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 5000 до 10 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — от 7000 до 12 000 рублей. Юридическим лицам за нарушение придется выложить от 20 000 до 30 000 рублей. Сенаторы предлагают дать право составлять протоколы не только представителям Роспотребнадзора, а еще городским и региональным властям.
В Совфеде хотят наказывать и за амброзию полыннолистную на участках. Это растение — мощнейший аллерген. Растет амброзия преимущественно на юге России.
«Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она амброзия произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей юга России», — отметила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Борщевик — это сорняк, который содержит вызывающие фотохимические ожоги. В СССР борщевик Сосновского выращивали как силосное растение в Центральной России. Он начал захватывать сельскохозяйственные земли, и возделывать его прекратили. Сейчас борщевик сельскохозяйственным растением не считается.