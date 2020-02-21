Молодой пензенец потерял деньги, пытаясь пресечь атаки на его счет

Установлено, что 25-летний пензенец поверил незнакомцу, который представился сотрудником службы безопасности банка. В телефонном разговоре неизвестный сообщил, что со счетом клиента происходят подозрительные операции и нужно принять меры.

«Требовалось продиктовать номера имеющихся банковских карт, коды безопасности с обратной стороны, а также цифры из приходящих SMS-сообщений», — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Кроме того, пензенец по указаниям собеседника через мобильное приложение оформил кредит на 80 тысяч рублей. После этого он обнаружил, что со счета его карты списалось 84 тысячи.

По факту кражи проводится проверка.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам обещают выдать кредит на условиях, в которых отказывают другие кредитные организации, или гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните — так действуют мошенники», — предупредили пензенцев сотрудники правоохранительных органов.