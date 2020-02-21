Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович. По его словам, он вынужден это сообщить из-за постоянных вопросов журналистов.

«Вот уже несколько дней журналисты звонят и спрашивают, какая пенсия у моей супруги. Когда я отвечаю, что меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича, удивляются. Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия — чуть больше 15 тыс. рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально!» — написал он.

Ранее он также сообщал о том, что с супругой мечтает о детях. И даже рассуждал о возможности создания женского детородного органа на 3D-принтере.

Гоген Солнцев известен свои эпатажным поведением и участием в телевизионных шоу. В Сети стал популярнее мем с его участием, где он кричит: «Адвокат!»