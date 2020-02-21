Больше горожан начало пользоваться услугами ООО «ТНС энерго Пенза»

В ООО «ТНС энерго Пенза» подвели итоги по основным производственным показателям работы за 2019 год.

Так, стало больше обслуживаемых компанией потребителей — физических лиц. Их число увеличилось более чем на 16 500 (+ 2,7%) и составило 640 336 человек, количество обслуживаемых юридических лиц достигло 17 335.

Гарантирующий поставщик ООО «ТНС энерго Пенза» обеспечил бесперебойные поставки электроэнергии своим клиентам. При этом объем полезного отпуска в 2019 году составил 3,4 млрд кВт*ч, а в число наиболее крупных потребителей вошли население на прямых расчетах — 0,8 млрд кВт*ч (25,0%); непромышленные потребители — 0,7 млрд кВт*ч (21,1%) и промышленные потребители с показателем 0,3 млрд кВт*ч (8,2%).

Несмотря на ведущуюся энергосбытовой компанией в постоянном режиме работу по снижению размера дебиторской задолженности, на конец прошедшего года ее объем по собственным потребителям превысил 1,8 млрд рублей.

Наибольшие суммы задолженности пришлись на:

— предприятия ЖКХ — 411 млн рублей (22,6%);

— население на прямых расчетах — 338,2 млн рублей (18,5%);

— непромышленные потребители — 232,2 млн рублей (12,7%).

При этом в ООО «ТНС энерго Пенза» отмечают, что по итогам 2019 года собственные обязательства компании были выполнены в полном объеме — полностью оплачены услуги поставщиков на оптовом рынке электрической энергии, а также услуги сетевых организаций по передаче ресурса.