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Пензенские инспекторы в праздники будут искать пьяных водителей

21 февраля в 17:01 130 просмотров

С 21 по 24 февраля сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области будут ловить нетрезвых автолюбителей.

Машины будут останавливать, чтобы определить, в каком состоянии находится водитель. Участников дорожного движения просят отнестись к этому с пониманием.

Граждан также призывают не оставаться равнодушными.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, расскажите об этом в дежурную часть по телефонам: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. По возможности, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак авто и направление движения», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.


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