Белозерцев прокатился по Тольятти на новеньком авто

Напомним, глава региона находится в Тольятти, куда также прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров, чтобы обсудить с главами субъектов вопросы развития массового детско-юношеского спорта. В рамках визита в Самарскую область они посетили АО «Автоваз».
Губернатор Пензенской области опубликовал в Twitter серию видео с завода. На одном из них Иван Белозерцев сидит в салоне спортивной модели Lada, готовясь провести тест-драйв.
«Предложили проехать — с удовольствием это сделаю, потому что нашу технику люблю», — отметил он.
Принял участие в тест-драйве спортивной серии автомобиля LADA. Хорошая машина! pic.twitter.com/n5OFIZ8CfE— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 21, 2020
Также глава региона выложил в Twitter видео, на которых в составе делегации осматривает главный сборочный конвейер завода «АвтоВАЗ», машины для медслужбы и скорой помощи.
Посетили главный главный сборочный конвейер завода «АВТОВАЗ». АвтоВАЗ на протяжении многих лет крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. pic.twitter.com/ZaS924sGVp— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 21, 2020
В другом ролике запечатлена «копейка», размещенная в выставочном зале. Напомним, ранее Иван Белозерцев в Instagram признался, что эта машина была мечтой его юности.