Белозерцев прокатился по Тольятти на новеньком авто

21 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter выложил видео, в котором рассказал, что принимает участие в тест-драйве спортивной серии отечественных автомобилей Lada.

Напомним, глава региона находится в Тольятти, куда также прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров, чтобы обсудить с главами субъектов вопросы развития массового детско-юношеского спорта. В рамках визита в Самарскую область они посетили АО «Автоваз».

Губернатор Пензенской области опубликовал в Twitter серию видео с завода. На одном из них Иван Белозерцев сидит в салоне спортивной модели Lada, готовясь провести тест-драйв.

«Предложили проехать — с удовольствием это сделаю, потому что нашу технику люблю», — отметил он.

Принял участие в тест-драйве спортивной серии автомобиля LADA. Хорошая машина! pic.twitter.com/n5OFIZ8CfE — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) February 21 , 2020

Также глава региона выложил в Twitter видео, на которых в составе делегации осматривает главный сборочный конвейер завода «АвтоВАЗ», машины для медслужбы и скорой помощи.

Посетили главный главный сборочный конвейер завода «АВТОВАЗ». АвтоВАЗ на протяжении многих лет крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. pic.twitter.com/ZaS924sGVp — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 21, 2020



В другом ролике запечатлена «копейка», размещенная в выставочном зале. Напомним, ранее Иван Белозерцев в Instagram признался, что эта машина была мечтой его юности.