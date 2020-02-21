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Белозерцев прокатился по Тольятти на новеньком авто

21 февраля в 17:13 174 просмотра

21 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter выложил видео, в котором рассказал, что принимает участие в тест-драйве спортивной серии отечественных автомобилей Lada.

Напомним, глава региона находится в Тольятти, куда также прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров, чтобы обсудить с главами субъектов вопросы развития массового детско-юношеского спорта. В рамках визита в Самарскую область они посетили АО «Автоваз».

Губернатор Пензенской области опубликовал в Twitter серию видео с завода. На одном из них Иван Белозерцев сидит в салоне спортивной модели Lada, готовясь провести тест-драйв.

«Предложили проехать — с удовольствием это сделаю, потому что нашу технику люблю», — отметил он.

Также глава региона выложил в Twitter видео, на которых в составе делегации осматривает главный сборочный конвейер завода «АвтоВАЗ», машины для медслужбы и скорой помощи.

В другом ролике запечатлена «копейка», размещенная в выставочном зале. Напомним, ранее Иван Белозерцев в Instagram признался, что эта машина была мечтой его юности.

Фотография: Скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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