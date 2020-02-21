Пензенцев приглашают принять участие в конкурсе «Правнуки Победителей»

Движение «Бессмертный полк России» запускает конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020» (12+), в нем могут принять участие пензенцы.

«Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами», — отметили организаторы.

Участниками конкурса могут стать ребята от 11 до 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru и до 15 марта исследовать трудовой или боевой путь ветерана, написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам.

Победителей пригласят в Москву, чтобы 9 мая пройти в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.