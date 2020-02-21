Воронков в числе первых заступит в Почетный караул в Пензе

С 25 февраля каждый день в Пензенской области будет нести Вахту памяти Почетный караул.

Участие в несении вахты примут не только лучшие ученики кадетских и казачьих классов, представители юнармейского движения и Российского движения школьников, но и все желающие пензенцы от 14 лет. Заявку на участие в проекте (16+) можно подать по электронной почте: post1@mmcpenza.ru.

Кроме того, первую смену вместе с кадетами пензенской школы № 46 будут нести министр образования области Александр Воронков и председатель регионального отделения Российского движения школьников Олег Куроедов. Почетный караул будет стоять у Монумента воинской и трудовой славы.

Инициатива проведения проекта «75 дней до Победы: Пост № 1» (0+) принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву, отметили в пресс-центре облправительства.