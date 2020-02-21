Белозерцев по итогам Совета ПФО: Будем стремиться привлекать к спорту 100% молодежи

21 февраля в Тольятти состоялось заседание Совета при полпреде президента РФ в ПФО, на которых обсудили регулярные занятия спортом. В нем принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, полпред президента Игорь Комаров, открывая заседание, отметил, что ПФО — один из самых спортивных округов России. Вместе тем, кроме развития спорта высших достижений, есть и другая цель в этой сфере — создание условий для массового привлечения людей к активному образу жизни.

«Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны», — сказал Игорь Комаров.

Он призвал участников совета переходить от единичных практик к системной работе и созданию общеокружной программной платформы на основе лучших региональных разработок. На заседании рассмотрели четыре основных аспекта этой работы: инфраструктурный, организационный, кадровый и информационный.

Одним из вариантов достижения этой задачи может стать использование школьных спортивных площадок для массовых занятий спортом жителей домов, которые располагаются рядом.

«Считаю, что с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий по введению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, спортивная инфраструктура школ должна начать работать на оздоровление людей», — отметил полпред.

Также на заседании зашла речь о необходимости расширения масштабов массовых спортивных соревнований, которые проводятся для школьников и студентов, например, таких, как турнир «КЭС-Баскет», который охватывает 1,5 млн участников. В Приволжском федеральном округе хорошо зарекомендовали себя общественные проекты «Золотая шайба» и «Туриада».

Кроме того, участники заострили внимание на обеспеченности спортивной сферы кадрами. Игорь Комаров также призвал активнее использовать интернет, соцсети и традиционные СМИ для освещения физкультурных мероприятий и акций.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя тему, отметил, что в регионе на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» в прошлом году из федерального бюджета направили 13,7 млн рублей.

«На эти средства, в частности, проведена модернизации футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом стадиона «Дорожник» в Каменке, созданы физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Никольске и 11 малых спортивных площадок для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО, произведен капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Первомайский» в Пензе. Кроме того, закуплено оборудование для «Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею» на 25 млн рублей. Это материальная составляющая, но не менее важно пропагандировать здоровый образ жизни, физкультуру и спорт. У нас доля детей и молодежи (возраст от трех до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составляет 92,1%. Надо стремиться к абсолюту в 100%", — отметил Иван Белозерцев.

Также в Twitter он сообщил о том, что в ходе итогового доклада было отмечено, что среди субъектов округа лучшие результаты по участию детей и молодежи в комплексе ГТО — у Татарстана и Пензенской области. Там, где доля участников, зарегистрированных в электронной базе данных физкультурного движения, — 56,1% и 50,4% соответственно.