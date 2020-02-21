В центре Пензы демонтировали старый фонтан (видео)

Демонтаж старых конструкций полностью завершился. Исчезли подпорные стенки и оборудование, которое прослужило не один год. Сейчас по периметру площади рабочие роют траншеи, куда заложат основание новых подпорных стен. Параллельно идет заливка основания и монтаж внутренних конструкций новой чаши.
Кроме центральной чаши, рядом установят два сухих фонтана. Струи воды будут бить прямо из-под земли. Работы по реконструкции фонтанной площади должны полностью завершить в сентябре 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.