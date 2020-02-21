В Пензенском госуниверситете выбрали лучшего парня (видео)

В Пензенском государственном университете прошел конкурс «А ну-ка, парни». Участникам предстояло показать свои визитки, творческие номера, продемонстрировать навыки импровизации, станцевать вальс и пройтись по подиуму. Заочными этапами стали интеллектуальный и спортивный конкурсы. Победитель получил право побороться с лучшими студентами из других вузов за право представить область на всероссийском конкурсе (0+).

На студенческом конкурсе талантов «А ну-ка, парни» в зале, в основном, собрались девушки. Они рассуждали, конечно, о качествах настоящего мужчины. Вкусов и мнений — много, но барышни сошлись в одном, что главный мужской талант — это чувство юмора.

Показать себя на конкурсе «А ну-ка, парни» традиционно может любой студент ПГУ старше 18. Нередко случается так, что ребята с первого курса конкурируют с теми, кто в университете уже несколько лет и хорошо знаком публике. Кстати, именно на таких студенческих конкурсах поддержка в зале почти как на спортивном стадионе.

Показать таланты — главная задача конкурса. Парням пришлось пройти испытания вальсом, импровизацией, когда требовалось отвечать на неожиданные вопросы из зала, показать дефиле, подготовить визитку и выступить в творческом конкурсе. В основном, студенты предпочли танцы, но не обошлось без креативных сочетаний. Нашлись и те, кто решил выразительно прочитать стихотворение и даже исполнить кавер в составе собственной группы.

«В 2020 году участвует меньшее количество ребят, всего семеро, но мы не расстраиваемся по этому поводу, потому что среди них — только те, кто действительно хотел участвовать и максимально вложился в подготовку. Также все прошли два предварительных этапа — интеллектуальный и спортивный конкурс», — рассказала методист центра культуры ПГУ Кристина Злыднева.

Конкурс прошел в 14-й раз. Третье место в нем занял студент историко-филологического факультета, второе разделили молодые люди с факультета машиностроения и транспорта и с факультета физико-математических и естественных наук, победителем стал Даниил Илюшкин с факультета приборостроения, информационных технологий и электроники. За право представлять нашу область на всероссийском конкурсе он поборется с лучшими студентами из других вузов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.