Пензенцев научили определять деструктивное поведение у подростков (видео)

В течение года в Пензе пройдут обучающие курсы для психологов и социальных педагогов (18+). Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев. Основная тема семинаров — особенности поведения и эмоционального состояния подростков. Главная задача специалистов — предупредить трагические случаи среди детей. Первый в этом году курс завершился 21 февраля. Его провел столичный эксперт Геннадий Банников.

Отстраненность, замкнутость, грусть. Просто плохое настроение или психологические проблемы — увидеть разницу порой бывает очень сложно. Как понять, что ребенок находится в кризисном состоянии и ему нужна помощь эксперта? Парадокс, но родные только в редком случае могут определить, что с их членом семьи что-то происходит. По мнению специалиста федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Геннадия Банникова, изменения поведения и эмоционального состояния детей и подростков способны распознать только психологи.

«Родителям сложнее увидеть, принять и согласиться с тем, что с ребенком что-то не так. А психологи и педагоги могут заметить это. Важно, чтобы они зафиксировали эти изменения», — сказал он.

Столичный эксперт приехал в Пензу, чтобы обучить местных психологов и социальных педагогов новым методикам определения аутодеструктивного поведения подростков. Семинары, а также дистанционные занятия, проходили в течение двух недель. Курс прослушали около 80 человек.

«Жизнь ребенка — это самое важное, что у нас есть, поэтому специалисты, работающие с этой темой, должны быть грамотными. Это очень важно. Школьный психолог должен уметь определять степень и уровень опасности для того, чтобы совместно с другими специалистами организовать дальнейшую работу», — рассказала главный внештатный психолог регионального министерства образования, заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Татьяна Карамшева.

Такой курс по повышению квалификации проходит во второй раз. По итогам обучения пензенские психологи получат сертификат. На весь год запланирована целая серия семинаров. Повышать квалификацию специалистов призвал глава региона Иван Белозерцев.

«Правительство Пензенской области, губернатор и министерство образования уделяют большое внимание обучению психологов и социальных педагогов по теме суицидологии. Дело в том, что эта проблема характерна не только в Пензенской области, но и во всех регионах, поэтому наша цель — чтобы педагогические работники обладали этими компетенциями», — сказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Следующий семинар (18+) должны провести в апреле. В Пензу собираются пригласить специалистов в области психологии и психиатрии из Саратова и Самары, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.