В селе Белынь захоронили останки участника Великой Отечественной войны (видео)

Новгородские поисковики вернули на пензенскую землю солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. Они привезли в село Белынь Пачелмского района останки старшего сержанта Алексея Савинова. На церемонию перезахоронения бойца пришли школьники, поисковики, а также потомки защитника Родины, которые до сих пор живут в этом селе.

В селе Белынь Пачелмского района живет всего несколько сотен человек, но и там есть свои герои. Один из них вернулся домой спустя 76 лет. Алексей Савинов ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны и погиб в феврале 1944-го под Великим Новгородом. До последнего он числился среди похороненных бойцов, но в ноябре 2019 года его останки нашли новгородские поисковики. Опознать солдата смогли благодаря именной ложке, на которой было нацарапано «Леша Савинов. 1922 год».

«Останки нашли перед немецкими траншеями. Как упал 70 с лишним лет назад, так и остался на поле боя. 14 января началась наступательная операция с целью освобождения города Великого Новгорода. Как раз в этих боях он и погиб», — рассказал командир поискового отряда Сергей Севостьянов.

Решение о захоронении Алексея Савинова на территории родного села приняли быстро. Новгородские поисковики лично привезли останки бойца, а также его личные вещи, которые нашли рядом — ту самую ложку, благодаря которой его опознали, пряжку от ремня и перочинный ножик. Проститься с защитником Отечества пришли юнармейцы, пензенские поисковики и десятки односельчан. Среди них — племянница погибшего солдата.

«Хорошо помню, как мы сидели на печке, и бабушка рассказывала про него. Она говорила, что он ушел на войну и не вернулся. Похоронки не было, считался без вести пропавшим», — сказала она.

В Новгородской области находят немало пензенских бойцов. Ежегодно удается опознать порядка четырех человек. Благодаря этому у поисковиков из Великого Новгорода сложились тесные отношения со своими пензенскими коллегами.

«Мы уже несколько лет работаем с поисковиками из этой области. Совместно бывали в полевых экспедициях в Демянском районе», — рассказала председатель Пензенского областного отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Алексея Савинова похоронили на кладбище села Белынь. Те, кто пришел проститься с солдатом, возложили цветы на место его последнего пристанища. Также в честь старшего сержанта по армейской традиции был дан оружейный залп, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.