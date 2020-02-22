В Доме молодежи для пензенских школьников провели патриотическую акцию

В преддверии Дня защитника Отечества и в честь 75-летия Великой Победы в пензенском Доме молодежи для учащихся школ провели патриотическую акцию. Дети увидели трофейное вооружение времен войны, узнали о службе по контракту и посмотрели познавательный фильм.

Перед началом торжественной части внимание подростков привлекли люди в военной форме. Они рассказали школьникам об условиях прохождения службы по контракту.

«Акции проходят регулярно с 2012 года. Они очень популярны и результативны», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виталий Челпаченко.

Основное действо развернулось в актовом зале. Пензенских школьников собрали, чтобы рассказать о подвиге 354-й стрелковой дивизии, которая в годы войны была сформирована на территории области. Ее знамя торжественно вынесли на сцену.

Организатором акции памяти стала школа № 49, которая гордо носит имя 354-й стрелковой дивизии. С особым трепетом ее ученики относятся к ветерану войны Александру Константиновичу Дручкову. Он — единственный доживший до наших дней боец сформированной на территории области дивизии.

«К сожалению, сам ветеран сегодня не смог приехать, но мы поддерживаем с ним связь. Он является частным гостем в нашей школе, дети его любят и знают. Сегодняшняя программа посвящена ему, 354-й дивизии и всем защитникам Отечества», — сказала педагог-организатор средней школы № 49 Валерия Беляшова.

Александру Дручкову посвятили документальный фильм «Один за всю дивизию» (6+). Его премьера прошла несколько месяцев назад в Москве, а теперь его показали пензенским школьникам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.