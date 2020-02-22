События в цифрах: доступная среда, розничная торговля, студенческий марафон

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензенской области оборот розничной торговли за январь 2020 года составил около 17 миллиардов 653 миллионов рублей.

В ЗАГСах Пензенской области 20.02.2020 супружеский союз зарегистрировали 55 пар.

На создание доступной среды детей-инвалидов в четырех образовательных учреждениях Пензенской области будет направлено около пяти миллионов рублей.

В 2019 году в Пензенской области передвижные медицинские комплексы совершили 1 371 выезд и осмотрели 22 746 сельских жителей.

24 хоккеиста ХК «Дизель» отправились в Тюмень на матчи (0+) первого раунда плей-офф «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» с ХК «Рубин». Игры состоятся 22 и 23 февраля.

Участники VII межрегионального социального марафона среди студенческих отрядов (16+) ПФО пройдут на лыжах более 40 км и посетят с мероприятиями четыре села.