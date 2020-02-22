Герои Победы: Кормишин Иван Григорьевич

В мирной жизни трактористы с началом войны заняли свои места в бронемашинах. Такой путь довелось пройти многим нашим соотечественникам. В их числе был уроженец Бессоновского района Пензенской области Иван Григорьевич Кормишин. Сегодня в рубрике «Герои Советского Союза» (16+) рассказ именно о нем.

Иван Григорьевич Кормишин родился 6 декабря 1923 года в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области. В январе 1942-го был призван на службу в Красную Армию. Окончил ульяновское танковое училище. За два года прошел путь от командира танка до командира танковой роты. Особо отличился во время боев за столицу гитлеровской Германии. Успешно действовал во время форсирования рек Нейсе и Шпрее, канала Тельтов, в уличных боях. Благодаря хорошей организации разведки и четко налаженной связи, в кратчайшие сроки подавлял выявленные огневые точки врага, чем спас немало жизней солдат и командиров.

В июне 1945-го старшему лейтенанту Ивану Кормишину было присвоено звание Героя Советского Союза.