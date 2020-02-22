В Пензенской области легковушку от удара снесло в кювет

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло на 358 километре трассы «Саратов-Нижний Новгород».
«Нива» вылетела на встречку и столкнулась с Mazda. Все живы", — добавил автор поста.
Судя по кадрам, у отечественной машины буквально вырвало правую часть капота. Иномарку от удара снесло в кювет. Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и скоростного режима. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос на заледеневшей дороге.