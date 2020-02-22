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В Пензенской области легковушку от удара снесло в кювет

22 февраля в 10:29 136 просмотров

В Пензенской области ночью 22 февраля произошла авария с участием двух машин. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло на 358 километре трассы «Саратов-Нижний Новгород».

«Нива» вылетела на встречку и столкнулась с Mazda. Все живы", — добавил автор поста.

Судя по кадрам, у отечественной машины буквально вырвало правую часть капота. Иномарку от удара снесло в кювет. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и скоростного режима. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос на заледеневшей дороге.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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