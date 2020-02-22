Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки

Специалист отметил, что секрет гречневой крупы в том, что она позволяет очистить кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме человека. По его словам, именно очищение организма — это одна из главных задач человека, особенно того, кто ежедневно ест большое количество фаст-фуда и другой низкокачественной еды.

Клетчатка, которой так богата гречка, больше всего влияет на процессы очищения организма от продуктов распада. А именно они могут вызвать онкологию, в первую очередь — рак толстого кишечника. Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов плюсами в гречке являются то, что она вызывает сытость, и имеет среднюю калорийность.

Врач также подчеркнул, что соотношение полезных веществ, содержащихся в гречке, позволяет назвать этот продукт одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять.