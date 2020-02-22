На Окружной люксовый внедорожник разбил капот

В Пензе на улице Окружной днем 22 февраля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он рассказал, что ДТП произошло возле «Моей Родни» примерно в 11:20.

Судя по снимку, столкнулись Toyota Land Cruiser и легковушка. У внедорожника сильно разбит капот, повреждения второй машины не видно. Из-за аварии образовалась пробка. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге. Кроме того, они настаивают на соблюдении правил, дистанции и скоростного режима. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резкие маневры, чтобы не попасть в занос.