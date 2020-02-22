На ул. Кулакова кроссовер врезался в кафе

Пензенец в Сети рассказал об аварии, которая произошла днем 22 февраля на ул. Кулакова.

Судя по фото, которое мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте», кроссовер врезался в здание, в котором находится кафе. Автор поста уточнил, что произошло это примерно в 13 часов.

На кадре видно, что у иномарки сильно разбит капот, вырван бампер и разбиты фары. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть максимально осторожными при вождении, любой необдуманный маневр может стоить жизни. Также инспекторы настаивают на соблюдении водителями правил дорожного движения, а также скоростного режима и дистанции.