По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
На Окружной люксовый внедорожник разбил капот
В Пензенской области легковушку от удара снесло в кювет
Пензенец сообщил о крупной аварии на трассе в сторону «Петушка». ФОТО и ВИДЕО
На ул. Аустрина ГАЗ сбил молодую пензячку
На Южной поляне «поцеловались» две отечественные легковушки
В ГИБДД сообщили подробности жуткой аварии с фурой
На трассе под Пензой иномарка влетела в фуру
Пензенские спасатели доставали тело водителя из разбитого грузовика
В Башмаковском районе опрокинулась легковушка
В городе Белинский вечером 17 февраля сбили мужчину

На ул. Кулакова кроссовер врезался в кафе

22 февраля в 13:29 256 просмотров

Пензенец в Сети рассказал об аварии, которая произошла днем 22 февраля на ул. Кулакова.

Судя по фото, которое мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте», кроссовер врезался в здание, в котором находится кафе. Автор поста уточнил, что произошло это примерно в 13 часов.

На кадре видно, что у иномарки сильно разбит капот, вырван бампер и разбиты фары. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть максимально осторожными при вождении, любой необдуманный маневр может стоить жизни. Также инспекторы настаивают на соблюдении водителями правил дорожного движения, а также скоростного режима и дистанции.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...