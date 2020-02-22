«Волшебники». Пензенцы превратили растерзанную кошку в красавицу

Волонтеры опубликовали фото «до» и «после» в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что кошка прибыла в центр «Питомец» в августе. Она была похожа на чудовище с человеческим лицом. У малышки была сломана челюсть.

Сотрудникам фонда удалось вылечить кошечку. Более того, малышка превратилась в настоящую пушистую «булочку», которая поражает всех подписчиков сообщества и гостей центра своей красотой.

В комментариях к посту пользователи отметили, что волонтеры — волшебники. Узнать о том, как стать хозяином этой девчонки, можно здесь.