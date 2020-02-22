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В Каменке огонь уничтожил дом

22 февраля в 16:19 186 просмотров

В городе Каменка Пензенской области произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По предварительным данным, 21 февраля в 6:05 вспыхнул деревянный дом на улице Октябрьской. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища на площади в 100 квадратных метров. Помимо этого, сгорел сарай.

Тушили пожар 11 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

В региональном управлении МЧС просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по номеру 01, а с мобильного — 101.


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