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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

22 февраля в 16:58 94 просмотра

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование ситуации в сирийском Идлибе.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин высказал большую обеспокоенность теми действиями, которые позволяют себе террористические организации на территории Сирии. Он заявил, что уважение к целостности и суверенитету этой страны должно быть во главе угла любых действий на этом направлении.

В результате российский и турецкий президенты пришли к согласию, что нужно усилить взаимодействие профильных ведомств двух стран. Необходимо снизить напряжение на территории, прекратить огонь и максимально нейтрализовать угрозы, исходящие от террористических группировок. Министерства обороны продолжат контакты в усиленном режиме.


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