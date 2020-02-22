Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин высказал большую обеспокоенность теми действиями, которые позволяют себе террористические организации на территории Сирии. Он заявил, что уважение к целостности и суверенитету этой страны должно быть во главе угла любых действий на этом направлении.

В результате российский и турецкий президенты пришли к согласию, что нужно усилить взаимодействие профильных ведомств двух стран. Необходимо снизить напряжение на территории, прекратить огонь и максимально нейтрализовать угрозы, исходящие от террористических группировок. Министерства обороны продолжат контакты в усиленном режиме.