По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
Губернатор завоевал «бронзу» в заезде на спортивных машинах
«Волшебники». Пензенцы превратили растерзанную кошку в красавицу
Девять пензенских организаций получат гранты президента
Иван Белозерцев встретился с гимнастом Алексеем Немовым
Пензенцев предупредили о сильном ветре
Пензенцев предупредили о сильном тумане на трассе
В мужской праздник Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
Левченко: В работе с управляйками будем заменять проверки на профилактику
Создатель пензенского ЦМИТа рассказал, как отвлек сына от влияния гаджетов
В селе Белынь захоронили останки участника Великой Отечественной войны

Прогулочную зону у Оборонительного вала укладывают брусчаткой

22 февраля в 17:57 150 просмотров

Мэр Пензы Андрей Лузгин 22 февраля проверил ход реконструкции ключевых объектов.

Так, глава администрации города осмотрел благоустройство территории Оборонительного вала. В пресс-службе мэрии сообщили, что от улицы Кирова установлена лестница, которая в дальнейшем будет соединяться с видовой площадкой, ведущей на улицу Белинского к Спасскому кафедральному собору.

«На стройплощадку привезен весь материал, который необходим для создания прогулочной зоны. В настоящее время работы ведутся в так называемых тепляках, где подрядчик укладывает брусчатку. Основное благоустройство будет продолжено в теплое время года», — пояснила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Следующей проверили Фонтанную площадь. По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, работы ведутся строго по графику. Так, на сегодняшний день оборудовано помещение для насосного оборудования и переходная галерея, где проходит вся трубопроводная система, и выполнены монолитные работы по основной чаше. Параллельно идет бетонирование двух сухих фонтанов и основания. После Андрей Лузгин осмотрел арт-объект «Градусник».

«Для многих жителей он является символом города. Нужно встречаться с собственником, разрабатывать концепцию и приводить его в надлежащее состояние», — сказал он.

Последней точной проверки была территория сквера им. В. Г. Белинского. Там мэр поручил устранить дефекты плиточного покрытия тротуаров и продолжать благоустройство объекта.

«Кроме того, Андрей Лузгин дал несколько поручений по очистке тротуаров от снега и мусора, организации парковочного пространства во дворах домов и другим вопросам жизнеобеспечения города», — добавили в пресс-службе.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obsudili_razvitie_tsentralnoy_chasti_goroda_/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...