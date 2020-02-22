Прогулочную зону у Оборонительного вала укладывают брусчаткой

Так, глава администрации города осмотрел благоустройство территории Оборонительного вала. В пресс-службе мэрии сообщили, что от улицы Кирова установлена лестница, которая в дальнейшем будет соединяться с видовой площадкой, ведущей на улицу Белинского к Спасскому кафедральному собору.

«На стройплощадку привезен весь материал, который необходим для создания прогулочной зоны. В настоящее время работы ведутся в так называемых тепляках, где подрядчик укладывает брусчатку. Основное благоустройство будет продолжено в теплое время года», — пояснила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Следующей проверили Фонтанную площадь. По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, работы ведутся строго по графику. Так, на сегодняшний день оборудовано помещение для насосного оборудования и переходная галерея, где проходит вся трубопроводная система, и выполнены монолитные работы по основной чаше. Параллельно идет бетонирование двух сухих фонтанов и основания. После Андрей Лузгин осмотрел арт-объект «Градусник».

«Для многих жителей он является символом города. Нужно встречаться с собственником, разрабатывать концепцию и приводить его в надлежащее состояние», — сказал он.

Последней точной проверки была территория сквера им. В. Г. Белинского . Там мэр поручил устранить дефекты плиточного покрытия тротуаров и продолжать благоустройство объекта.

«Кроме того, Андрей Лузгин дал несколько поручений по очистке тротуаров от снега и мусора, организации парковочного пространства во дворах домов и другим вопросам жизнеобеспечения города», — добавили в пресс-службе.