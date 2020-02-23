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В Пензе улицу Чаадаева ждут большие перемены (видео)

23 февраля в 17:23 272 просмотра

Управление капитального строительства Пензы утвердило проект реконструкции одной из самых загруженных транспортом улиц — Чаадаева. Этой городской магистралью пользуются тысячи автолюбителей и с каждым днем их число только растет.

Качество асфальтового покрытия и размер проезжей части уже не соответствуют запросам водителей. Чиновники учли их мнение — улицу ждут большие перемены.

«По улице Чаадаева планируется строительство ливневой канализации и полная реконструкция дороги. Будут меняться покрытие, тротуары, освещение и остановки. В общем, полная реконструкция всей улицы — от Сурского моста до трассы М-5. Причем, предусмотрено расширение до четырех полос», — рассказал заместитель директор департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

В ходе выполнения проекта у автолюбителей могут возникнуть трудности, связанные с преодолением отдельных участков улицы. Чтобы не осложнить в городе и без того непростую дорожную ситуацию, подрядные организации приступят к работам как только будет сдан в эксплуатацию находящийся на ремонте Бакунинский мост, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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