В Пензенской области планируют вести учет детей, посещающих кружки (видео)

Сейчас в списках не отражаются ученики, которые посещают единовременно несколько кружков и дети, которые не заняты в сфере дополнительного образования. Как получить объективные данные и оценить эффективность работы учреждений дополнительного образования, обсудили на заседании общественного совета при региональном минобре, которое прошло на базе пензенского центра технологического обучения.

Около 4000 детей, 251 группа, 54 направления — показатели одного из самых популярных учреждений дополнительного образования — Центра технологического обучения Пензы. Новые знания и умения сверх школьной программы там получают дети с 7 по 11 классы. Преподаватели подчеркивают, ребята осваивают именно навыки, а не специальность. Развиваться в профессиональной плоскости сразу после школы продолжают немногие. Некоторые превращают любимое занятие в дело всей жизни только в сознательном возрасте.

«Все, кто остается в Пензе, у нас на виду. Многие окончили институт, но потом все равно вернулись к полученной в нашем центре специальности. Ребята могут работать в парикмахерской, быть ведущими и так далее. Многие сейчас поступили в высшее учебное заведение, чтобы в будущем открыть свое дело», — рассказала преподаватель Центра технологического обучения Пензы Ольга Комарова.

Заинтересовать так, чтобы привить интерес к профессии на всю жизнь и создать для этого все необходимые условия — задача, которую предстоит решить общественному совету при министерстве образования Пензенской области. А еще в планах — увеличить количество мест, открыть новые направления и развить региональную модель дополнительного образования. В частности, эксперты предлагают создать программу персонифицированного учета детей. Это позволит понимать, сколько человек посещают кружки, а какие ребята остаются не охваченными системой дополнительного образования.

«В 2019 году был создан региональный центр по выстраиванию этой модели при областном институте развития образования. Сейчас идет отработка программ, которые должны быть включены в навигатор. Каждый родитель должен будет иметь доступ к нему, то есть личный кабинет, чтобы видеть все программы дополнительного образования», — сказала директор Центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

Программой сможет пользоваться каждый родитель. В навигаторе будут отражаться не только кружки, созданные по линии регионального минобра, но и те, что относятся и к министерству культуры и туризма, и министерству спорта. Пока система будет работать в тестовом режиме, а с 2022 года вести учет детей, занятых в кружках и секциях, будут с использованием только этой программы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.