Пензенцам раскрыли секрет приготовления самых вкусных блинов (видео)

1 марта россияне отметят Масленицу — популярный народный праздник, который берет свое начало во времена язычества, вобрал в себя христианские традиции. Его отмечают целую неделю. В понедельник у наших предков было принято мастерить чучело, строить из снега горки и крепости, ходить в гости и, конечно, печь блины. В Пензе рецепт самых вкусных узнала съемочная группа телеканала « Экспресс »

Они бывают толстые и тонкие, пористые и кружевные, с припеком и начинкой. Хотя бы раз в жизни их пробовал каждый. Блины можно подавать как закуску и как десерт, но на Масленичной неделе они становятся основным блюдом.

«Мы готовим их из обычных, традиционных продуктов, таких как яйцо, молоко и мука. Они есть в любом магазине. Секрет заключается в том, что мы не смешиваем яйца, как обычные хозяйки, а добавляем желток и белок отдельно друг от друга, тогда блины будут румяные и красивые», — рассказала повар-универсал Людмила Шалдо.

Понедельник наши предки называли «встречей». В первый день Масленицы принято ходить в гости и угощать всех блинами. Первый, по традиции, отдавали беднякам: считается, что он идет за помин душ усопших.

Способов приготовления блинов — масса. В основе могут быть молоко, кефир, овсянка, пшено, гречневая крупа, а в качестве начинки — сметана, творог, варенье, джем, мясо, рыба и сыры.

Ароматные и вкусные блины — высококалорийное и тяжелое блюдо. Медики советуют тем, кто страдает непереносимостью глютена, при их приготовлении отказаться от пшеничной муки и использовать рисовую или кукурузную, а тем, у кого есть избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, придется совсем отказаться от угощения.

Сейчас Масленицу называют широкой, а на Руси вся праздничная неделя делилась на две части. Узкая включала первые три дня гуляний — встречу, заигрыш и лакомку. Они становились своеобразной подготовкой к приветствию весны. Начиная с четверга и до воскресения — самое время навестить родственников, увидеться с друзьями и вместе отпраздновать проводы зимы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.