Полпред Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем защитника Отечества

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил ветеранов и всех жителей ПФО с 23 февраля.

«На рассказах о подвигах героев мы воспитываем наших детей и внуков. Преемственность поколений особенно важна в наше время, накануне большого праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мы свято храним память о тех, кто не щадил себя, чтобы приблизить окончание войны и принести мир на нашу землю. Сегодня мы поздравляем всех, кто в разные годы носил военную форму и охранял рубежи нашей Родины в армии и на флоте, кто выполнял свой долг в «горячих точках» и укреплял нашу оборону, создавая оружие для защиты Отечества.

Особенно поздравляю тех, кто встречает этот праздник на боевом посту», — говорит Игорь Комаров.

Полпред президента пожелал защитникам Отечества здоровья, сил, крепости духа, а их семьям — терпения и любви.