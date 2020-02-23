Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, воинов Российской армии и Военно-морского флота, а также всех пензенцев.

«Этот замечательный праздник символизирует мощь российского оружия, напоминает нам о блестящих победах и ратных свершениях дедов и прадедов. Военная служба — это удел отважных и мужественных людей, и во все времена защита Отчизны была и остается священным патриотическим долгом и почетной обязанностью каждого гражданина России.

В нынешнем году мы отмечаем знаменательную дату — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чествуем героев, в годы суровых испытаний отстоявших свободу и независимость родной земли, поднявших страну из руин. Земной поклон вам, дорогие ветераны!» — говорится в поздравлении.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто стоял на страже мира в послевоенные годы и кто сегодня надежно оберегает наш покой и мирный труд. Он пожелал пензенцам здоровья, счастья и удачи во всех делах на благо великой Родины.