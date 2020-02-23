В Пензе отметят 200-летие русской Антарктиды

Участниками мероприятия станут члены Русского географического общества, ученые, исследователи, писатели и журналисты, в том числе — главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и председатель Русского литературного
общества Александр Чистяков.
На конференции вспомнят историю открытия и освоения Антарктики, расскажут о вкладе русских мореплавателей в исследование полярных территорий, обсудят вопросы современного краеведения, популяризации исторических знаний, и географических исследований.
Конференция состоится 28 февраля в 14:00. Вход для всех желающих — свободный.
Для справки: первая русская кругосветная антарктическая экспедиция состоялась в 1819 — 1821 гг. под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.