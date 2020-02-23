В Пензе отметят 200-летие русской Антарктиды

28 февраля в Литературном музее Пензы состоится научно-практическая конференция «Антарктида: прошлое, настоящее и будущее» (6+), посвященная 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

Участниками мероприятия станут члены Русского географического общества, ученые, исследователи, писатели и журналисты, в том числе — главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и председатель Русского литературного

общества Александр Чистяков.

На конференции вспомнят историю открытия и освоения Антарктики, расскажут о вкладе русских мореплавателей в исследование полярных территорий, обсудят вопросы современного краеведения, популяризации исторических знаний, и географических исследований.

Конференция состоится 28 февраля в 14:00. Вход для всех желающих — свободный.

Для справки: первая русская кругосветная антарктическая экспедиция состоялась в 1819 — 1821 гг. под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.