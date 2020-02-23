По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
В Пензе прошел митинг памяти героев Отечества
В День защитника Отечества Иван Белозерцев наградил участников Парада Памяти
Мэр Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества
«Не надо ста китайцев, чтобы заразить пол-Пензы». Женщина пожаловалась на антисанитарию в автобусе
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества
Прогулочную зону у Оборонительного вала укладывают брусчаткой
Губернатор завоевал «бронзу» в заезде на спортивных машинах
«Волшебники». Пензенцы превратили растерзанную кошку в красавицу
Девять пензенских организаций получат гранты президента
Иван Белозерцев встретился с гимнастом Алексеем Немовым

Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

23 февраля в 11:05 302 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области от имени депутатов поздравил жителей региона с праздником.

«Сегодня мы чествуем воинов, которые находятся на страже национальных интересов, суверенитета и территориальной целости государства, а также вспоминаем о героизме наших предков и склоняем головы перед светлой памятью погибших.

Особые слова благодарности адресую ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые ратными и трудовыми подвигами отстояли Победу, проявив несгибаемую волю и безграничную преданность Родине», — говорится в поздравлении.

Валерий Лидин также выразил уверенность в том, что молодежь будет достойно продолжать дело поколения победителей, укреплять мощь России во имя её независимости и процветания. Всем пензенцам он пожелал мирного неба над головой и долгих лет жизни.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...