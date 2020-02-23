Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

«Сегодня мы чествуем воинов, которые находятся на страже национальных интересов, суверенитета и территориальной целости государства, а также вспоминаем о героизме наших предков и склоняем головы перед светлой памятью погибших.

Особые слова благодарности адресую ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые ратными и трудовыми подвигами отстояли Победу, проявив несгибаемую волю и безграничную преданность Родине», — говорится в поздравлении.

Валерий Лидин также выразил уверенность в том, что молодежь будет достойно продолжать дело поколения победителей, укреплять мощь России во имя её независимости и процветания. Всем пензенцам он пожелал мирного неба над головой и долгих лет жизни.